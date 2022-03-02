ЕС отключил от SWIFT 7 российских банков

ЕС отключил от SWIFT банки ВТБ, "Россия" и "Открытие", а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Отключение от SWIFT прошло одномоментно для этих финансовых организаций из России. В перечень включает ряд банков, против которых уже введены санкции со стороны содружества. При этом подчеркивается, что Сбербанк и Газпромбанк в списке не фигурируют.

О плане по отключению некоторых российских банков от SWIFT страны Запада объявили в минувшие выходные совместным заявлением Европейской комиссии, США, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Канады. SWIFT обеспечивает безопасные сообщения среди более чем 11 000 финансовых учреждений и компаний и занимает центральное место в мировой финансовой системе.