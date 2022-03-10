«ВКонтакте» запустила программу поддержки блогеров

Социальная сеть «ВКонтакте» намерена финансово поддержать пользователей своих сервисов. Блогеры, получающие доходы с площадок компании, некоторое время будут получать 100 % рекламных поступлений. Акция призвана поддержать авторов контента.

По данным «ВКонтакте», акция начнётся в ближайшие дни и продлится до 10 апреля. По оценкам самой компании, пользователи основных инструментов монетизации (партнёрской программы, маркет-платформы, монетизации видео и VK Donut) смогут заработать порядка 600 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба социальной сети, в последние недели зарегистрирован резкий всплеск интереса к платформе: выросла не только активность аудитории, но и количество пользователей.