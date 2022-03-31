В PlayStation Store стартовала масштабная весенняя распродажа

Издательство Sony Interactive Entertainment объявило о старте масштабной весенней распродажи в своём цифровом игровом магазине PlayStation Store.
Весенняя распродажа завершится 28 апреля в 2:00 по московскому времени, однако некоторые скидки продержатся лишь до 14 апреля.
Напомним, 10 марта текущего года Sony приостановила работу PlayStation Store в России, однако вечером 29-го числа у российских пользователей PS4 и PS5 вновь появилась возможность покупать игры в цифровом формате.
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