Опубликован проект поддержки экономики и ИТ-сферы в Беларуси

На сайте government.by опубликован проект поддержки экономики в Беларуси. Изменения затронут в том числе и ИТ-сферу.

Опубликуем важные пункты из проекта, которые затронули ИТ-сферу. А с полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

1. "Предоставление организациям – резидентам Парка высоких технологий (далее – ПВТ) доступных льгот и преференций по аналогии с мерами, принятыми в Российской Федерации в рамках Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 г. № 83 ”О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации“, в том числе мерами по предоставлению работникам организаций – резидентов ПВТ права на отсрочку от призыва на военную службу".

2. "Установление гарантий стабильности действия льгот и преференций, исключения возможности ухудшения правового положения резидентов ПВТ на период до 1 января 2049 г., за исключением случаев, связанных с чрезвычайными обстоятельствами".

3. "Предоставление резидентам Китайско-Белорусского индустриального парка ”Великий камень“, СЗАО ”Компания по развитию индустриального парка“ (далее – совместная компания), юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории индустриального парка, 50 и более процентов акций (долей в уставных фондах) которых принадлежат совместной компании либо имущество которых находится в собственности совместной компании, права осуществлять майнинг (без регистрации в качестве резидентов ПВТ, но в соответствии с подходами, аналогичными определенным для резидентов ПВТ) для реализации инвестиционных проектов в области цифровой экономики".

4. "Проработка вопроса о допуске программного обеспечения (работ, услуг), произведенного резидентами Республики Беларусь (по заявительному принципу – упрощенная процедура), для участия в закупках в Российской Федерации с учетом вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 2022 г. № 166 ”О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации“.

5. "Проработка вопроса об ограничении (установлении порядка согласования) закупок и использовании иностранного программного обеспечения, а также работ, услуг, необходимых для его использования, на критически важных объектах информатизации в Республике Беларусь".