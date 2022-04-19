«ВКонтакте» запустила программу поддержки новых авторов

Российская социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске программы поддержки авторов, в рамках которой новым или вернувшимся на платформу создателям контента будет предоставлено бесплатное продвижение в соцсети.

Программа рассчитана на новых авторов, перешедших в соцсеть или возобновивших в ней деятельность с 1 марта 2022 года. Как ожидается, благодаря реализации программы пользователи получат возможность познакомиться с ранее не представленными на платформе сообществами, которые создают оригинальный и полезный контент. Форма для подачи заявки и более подробная информация находятся по этой ссылке.

«ВКонтакте» также продлила до конца апреля действие программы поддержки авторов, стартовавшей в марте этого года. В рамках этой крупнейшей в истории «ВКонтакте» программы соцсеть временно отказалась от взимания комиссии с создателей контента, которые сейчас получают максимум дохода от инструментов монетизации: в партнёрской программе, маркет-платформе, монетизации видео и VK Donut. Благодаря запуску программы поддержки, средний недельный заработок сообществ в конце марта увеличился в полтора раза (+54 %), в VK Donut вырос почти на 40 %, в партнёрской программе — в два раза (+107 %), в видеомонетизации — в четыре раза (+293 %).