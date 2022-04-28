В Viber появится двухфакторная аутентификация

Компания Rakuten Viber представляет двухфакторную аутентификацию. Благодаря ей пользователи мессенджера Viber смогут дополнительно защитить свои учетные записи с помощью PIN-кода и электронной почты. Новая функция будет появляться в ряде стран с мая.

Для активации двухфакторной аутентификации необходимо создать шестизначный PIN-код и подтвердить свой адрес электронной почты. После этого, чтобы войти в Viber на мобильном устройстве или на ПК, потребуется ввести PIN-код. Если пользователь забудет код, он сможет восстановить доступ к аккаунту с помощью подтвержденной электронной почты.

Кроме того, посторонние не смогут деактивировать учетную запись Viber на ПК. Любой, кто попытается деактивировать учетную запись Viber через рабочий стол, должен будет использовать PIN-код.

Новая функция позволяет пользователям обеспечить большую защиту конфиденциальности своих аккаунтов. Сокращение числа неверифицированных аккаунтов на платформе не только приведет к еще большему сокращению количества спама, но и сделает сервис для общения пользователей по всему миру эффективнее и стабильнее. В дальнейшем Viber намерен внедрить и биометрическую верификацию.

Новая функция Viber вначале появится в отдельных странах Европы, а затем станет доступна по всему миру.