VK запустила сервис для поиска людей «Найди меня»

VK запустила приложение "Найди меня", которое позволяет искать знакомых или дальних родственников в РФ, странах СНГ и других государствах. Поиск осуществляется по профилям в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Мини-приложение "Найди меня" поможет найти знакомых, друзей и дальних родственников, если контакт с ними был утерян. В приложении доступен единый поиск по профилям в крупнейших российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - ежемесячно ими пользуются более 100 миллионов человек из России, СНГ и других стран", - рассказали в пресс-службе.

Чтобы начать поиск, нужно заполнить анкету с данными о искомом человеке в мини-приложении - его имя, фамилия, примерный возраст и другое. После этого система выдаст подборку профилей из "ВКонтакте" и "Одноклассников", которые подпадают под указанный набор параметров. Связаться с найденным человеком можно, написав ему сообщение или же отправив запрос в друзья.