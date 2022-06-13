В Steam бесплатно раздают игру ARK: Survival Evolved

В рамках игровой конференции Summer Game Fest 2022 разработчики из Studio Wildcard представили трейлер находящегося в разработке симулятора выживания ARK 2 с Вином Дизелем верхом на динозавре. Кроме того, в качестве саморекламы девелоперы устроили бесплатную раздачу первой части игры в Steam.

Раздача будет длиться неделю – до 19 июня. Акция не имеет каких-либо географических ограничений, так что добавить игру к себе в библиотеку может любой желающий.

ARK: Survival Evolved – мультиплеерный симулятор выживания, в котором игроки попадают на загадочный остров Арк, заселенный различными видами динозавров. Там геймерам придется заниматься ремеслом, охотой и строительством, чтобы выжить и постепенно отвоевать остров у дикой природы.