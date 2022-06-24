ИИ определит по лицу возраст пользователей Instagram

Социальная сеть Instagram тестирует новый набор функций для проверки возраста пользователей, сообщает TechCrunch. Это видеоселфи, подтверждение от совершеннолетних друзей и удостоверение личности.

Cоциальная сеть требует подтвердить возраст в случае, если молодой пользователь пытается отредактировать дату рождения, выдавая себя за человека 18-ти и более лет. Для подтверждения возраста у него могут запросить фото удостоверения личности, а теперь у подростков из США появилось два новых варианта — найти поручителей старшего возраста или воспользоваться услугами искусственного интеллекта.

Оценка ИИ включает в себя отправку видеоселфи сторонней компании Yoti, которая использует машинное обучение для оценки возраста человека.

Yoti является известным игроком в онлайн-проверке возраста и личности, и ее технология была одобрена для использования правительство Великобритании а также Немецкие цифровые регуляторы.

Yoti работала с несколькими крупными британскими супермаркетами над прилавками сканирования лица на стойках самообслуживания. Компания также начала проверять возраст новых пользователей ориентированного на молодежь французского видеочата Yubo.