LG купила стартап, разрабатывающий компактные и мощные зарядки для электромобилей

Компания LG Electronics (LG) совместно с GS Energy и GS Neotek заключила соглашение о покупке южнокорейской компании AppleMango — разработчика решений для зарядки аккумуляторов электрифицированных автомобилей. Фирма AppleMango была основана в 2019 году. Она разработала ряд проприетарных технологий, которые позволяют создавать быстрые зарядные станции в компактном исполнении.

Финансовые условия сделки не раскрываются. По данным СМИ, речь идёт о сумме приблизительно $7,8 млн. При этом LG Electronics получит 60-процентную долю в AppleMango, а GS Energy и GS Neotek будут контролировать соответственно 34 % и 6 % этого стартапа.

Ожидается, что приобретение ускорит рост бизнеса LG в области решений для зарядки электромобилей. В частности, LG намерена проектировать полнофункциональные зарядные станции с удобным интерфейсом и возможностями контроля/управлением в режиме реального времени. Кроме того, покупка создаст синергию с текущими усилиями LG в области автомобильных компонентов, включая разработку и поставку аккумуляторов для электромобилей и других продуктов.

До конца текущего года на территории LG Digital Park в Южной Корее будет сформирована линия по выпуску новых зарядных станций. LG намерена предлагать устройства для различных сегментов, таких как частные дома, торговые центры, отели и общественные учреждения.