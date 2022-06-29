VK запустила программу поддержки разработчиков приложений в RuStore

VK объявила о запуске программы поддержки разработчиков приложений для цифровой площадки RuStore. Об этом сообщила пресс-служба компании. Новые условия позволят авторам приложений получать на 20 % больше выручки от рекламы. Акция действительна до 30 сентября.

В компании отметили, что мобильная реклама стала одним из самых быстрорастущих сегментов рекламного рынка. С января по май 2022 года инвестиции в этот сектор в приложениях VK выросли на 24 %. Объём рекламного рынка и доля магазина RuStore не уточняются.

Чтобы присоединиться к программе, разработчикам нужно зарегистрироваться и войти в кабинет партнерской сети myTarget. В него необходимо добавить приложение из RuStore, настроить блоки для показа рекламы и подключить myTarget SDK Android. После этого в приложении начнут появляться объявления от рекламодателей.

VK запустила бета-версию магазина RuStore в конце мая. С его помощью пользователи могут установить на свои устройства различные сервисы, включая некоторые из заблокированных в Play Market. На момент написания новости в магазине насчитывалось около 650 приложений.