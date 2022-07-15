В Instagram появились платные подписки

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что на платформе появились платные подписки. Авторы сами устанавливают сумму выплат от $0,99 до $99,99, а ограничивать доступ можно к публикациям в ленте, записям Stories, прямым эфирам и групповым чатам — конечно, с участием самого автора.

Профиль пользователя, который материально поддержал блогера, помечается иконкой фиолетового цвета. А на странице блогера, подключившего программу монетизации по подписке, появилась отдельная вкладка Subscriber Home («Дом подписчика») — в данном разделе доступен контент, предназначенный только для подписчиков и закрытый от доступа всем остальным.

Как выразился глава соцсети, Instagram стремится стать «лучшим в интернете местом для заработка авторами». Тестирование функций платной подписки на платформе стартовало в минувшем январе — тогда к ним получили доступ 10 авторов. Сейчас программа расширяется, и, по словам главы компании, платную подписку уже смогли испробовать несколько других блогеров. О том, какую комиссию с подписок взимает платформа, сейчас не говорится ничего, однако в январе Instagram планировала отказаться от неё до 2023 года.