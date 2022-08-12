"ВКонтакте" подвела итоги второго квартала 2022 года: рекордные 75,7 млн российских пользователей в месяц и 2,35 млрд просмотров в VK Видео в сутки.

Соцсеть продолжает укреплять лидирующие позиции среди социальных сетей в России. Во втором квартале средняя месячная аудитория соцсети в России, несмотря на начало периода отпусков и летнего сезона, составила рекордные 75,7 млн, а средняя дневная аудитория за квартал — 49,1 млн.

По данным Mediascope, месячный охват ВКонтакте в июне составил 83% российской интернет-аудитории, причём 53% посещали платформу ежедневно. Во втором квартале среднее время в сутки, проведённое пользователем в соцсети, составило 47,1 минуты, согласно данным Mediascope (2). Для самой активной группы в возрасте от 12 до 24 лет это время составило 61,7 минуты.

Количество новых зарегистрированных пользователей во втором квартале выросло по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 12%, а число подтверждённых запросов на добавление в друзья — на 23%.

Во втором квартале "ВКонтакте" запустила несколько standalone-приложений, которые позволили ещё сильнее раскрыть потенциал продуктов соцсети для пользователей. Помимо отдельного приложения VK Клипы, были запущены VK Мессенджер и VK Звонки, а также анонсирован запуск standalone-приложения VK Видео.

В июне "ВКонтакте" анонсировала, а в июле запустила цифровые аватары vmoji, которые стали первым шагом в построении виртуальной вселенной социальной сети.