В MIT создали модель искусственного интеллекта, способную обнаружить болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона, как известно, трудно диагностировать, поскольку она основывается на появлении таких симптомов, как тремор, скованность в движениях и медлительность, но эти симптомы часто появляются через несколько лет после начала заболевания. Исследователи Дина Катаби и Николь Фам из Массачусетского технологического института разработали модель искусственного интеллекта, которая может обнаруживать болезнь Паркинсона по характеру дыхания человека. Об этом сообщается на официальном сайте MIT.

Инструмент представляет собой нейронную сеть, способную оценить, есть ли у кого-то болезнь Паркинсона по характеру дыхания, возникающему во время сна. Нейронная сеть также способна определять тяжесть болезни Паркинсона и отслеживать прогрессирование заболевания с течением времени.

Исследователи из Массачусетского технологического института продемонстрировали, что оценку болезни Паркинсона с помощью искусственного интеллекта можно проводить каждую ночь дома (пока человек спит). Для этого команда разработала устройство, похожее на домашний Wi-Fi-роутер, но вместо предоставления доступа в интернет устройство излучает радиосигналы, анализирует их и определяет модели дыхания пациента без каких-либо телесных повреждений и контакта. Затем сигнал дыхания передается в нейронную сеть для оценки болезни Паркинсона.