Apple представила смарт-часы Watch Series 8 и наушники AirPods Pro 2-го поколения

Apple представила смарт-часы Watch Series 8. По сравнению с прошлогодними Apple Watch Series 7 новинка получила лишь незначительные внешние обновления, но ряд заметных улучшений в плане оснащения и функций. Внешне устройство практически идентично предыдущей модели.

Первая и основная новая функция Apple Watch Series 8 — датчик температуры, который, по словам компании позволяет не только измерять температуру, но также «ещё внимательнее следить за женским здоровьем». Сенсор может измерять температуру каждые пять секунд и видит разницу даже в 0,1 градуса по Цельсию. В течение ночи датчик следит за изменением температуры тела и собирает информацию, которая будет полезна для контроля циклов менструации и овуляции.

У Apple Watch Series 8 появилась новая функция Crash Detection, которая призвана помочь в экстренной ситуации. Смарт-часы определяют, не попал ли владелец гаджета в автомобильную аварию. Они собирают информацию с различных датчиков и способны определять различные типы столкновений и их последствия, включая опрокидывание, фронтальный, задний и боковой удары. Если пользователь не отреагирует на уведомление, часы сами вызовут скорую помощь и свяжутся с экстренным контактом.

Компания отмечает, что Apple Watch Series 8 имеет такое же время автономной работы, 18 часов, как и предыдущая модель. Однако появление нового режима энергосбережения позволяет продлить время работы устройства до 36 часов при полной зарядке.

Apple Watch Series 8 работают на базе новой операционной системы watchOS 9 с расширенным выбором циферблатов и обновлённым приложением для тренировок. Гаджет поступит в продажу с 16 сентября. Новинка будет доступна в четырёх цветовых вариантах алюминиевого корпуса (чёрный, белый, серебристый и красный), а также в трёх цветовых вариантах из нержавеющей стали (серебристый, золотой и тёмно-серый). Стоимость GPS-версии часов Apple Watch Series 8 составляет $399, вариант с GPS и сотовой связью оценивается в $499.

Также компания представила обновлённую модель доступных смарт-часов Apple Watch SE. Они тоже будут доступны в двух версиях: только с GPS (стоимость $249), а также GPS + сотовая связь ($299). У них появилась поддержка международного роуминга, котjрая работает через синхронизацию сотового тарифного плана с iPhone.

Обновлённые смарт-часы Apple Watch SE сохранили прежние функции и особенности предыдущей модели SE, включая OLED-экран, датчик частоты сердцебиения, датчик для мониторинга кислорода в крови, отслеживание сна, функцию вызова экстренных служб и защиту от влаги до 50 метров. Кроме того, в них появилась поддержка функции Apple Family Setup, которая позволяет настроить Apple Watch для детей со своего iPhone.

Обновлённая модель смарт-часов Apple Watch SE как и модель Apple Watch Series 8, получила функцию определения автомобильных аварий. Часы работают на 20 % быстрее предыдущей модели благодаря новому процессору Apple S8, который также служит основной модели Watch Series 8. Apple Watch SE будут доступны в трёх цветах: серебристой, чёрной и белой. В продаже обновлённые Apple Watch SE появятся также 16 сентября.

Наушники AirPods Pro оснащены новым чипом Apple H2, который обеспечивает более качественное звучание и вдвое более мощное активное шумоподавление. Режим «Прозрачность» может адаптироваться к условиям окружающего пространства. Комплект посадки дополнен амбушюрами сверхмалого размера, которые могут пригодиться некоторым пользователям. Для взаимодействия с устройством предусмотрено сенсорное управление — соответствующая площадка разместилась на ножке наушника. Можно жестами регулировать звук или ставить музыку на паузу.

AirPods Pro второго поколения могут функционировать в режиме воспроизведения аудио до 6 часов, а с учётом зарядного кейса время автономной работы возрастает до 30 часов. Сам кейс оснащён небольшим динамиком, который издаёт звуки, когда пользователь ищет наушники с помощью приложения «Локатор» на iPhone.

Оформить предзаказ на покупку AirPods Pro второго поколения можно будет с 9 сентября, а в продажу наушники поступят 23 сентября. Желающим приобрести новинку придётся заплатить $249.