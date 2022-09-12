С начала лета 2022 Viber заблокировал более 19 тысяч мошеннических аккаунтов в Беларуси

За лето 2022 года в Беларуси Viber заблокировал 19,3 тысяч аккаунтов, с которых пользователям звонили и представлялись разными организациями, и которые были заблокированы в мессенджере после жалоб пользователей, сообщает пресс-служба компании.

Когда пользователи Viber отмечают как спам чей-либо номер телефона, анти-спам система Viber понимает, что этот отправитель может быть источником спама. Жалоба на сообщение — прямое предупреждение Viber, что отправитель этого сообщения является спамером.

Рост количества заблокированных спам-аккаунтов связан с развитием автоматической системы блокировки, которая используется в Viber, а также ростом образованности пользователей, которые отмечают подобные аккаунты как «Спам».

На своей стороне с помощью автоматической системы команда Viber также регулярно блокирует аккаунты, создатели которых выдавали себя за представителей банков и других организаций (даже государственных) или пытались обманом получить личную информацию или финансовые средства пользователей. Viber использует алгоритмы, которые автоматически определяют подозрительную работу с приложением и блокируют соответствующие аккаунты.

Как правило, мошенники пишут или звонят пользователям со специально созданных аккаунтов с использованием ненастоящего имени и аватара с целью выдать себя за официальных представителей той или иной организации — особенно часто это касается таких сфер как банковские услуги, телеком и пр. Viber напоминает о необходимости быть внимательнее и осторожнее в digital-среде, не переходить по ссылкам от неизвестных контактов, а также всегда помогать близким, если происходит что-то подозрительное.

Если вам пишет подозрительный аккаунт, в Viber можно отметить телефон мошенника как «Спам», открыв диалоговое окно с этим пользователем и выбрав любой из двух вариантов: «Это спам» или «Заблокировать». При определенном количестве отметок о том, что аккаунт занимается спам-рассылками или звонками, он будет заблокирован в Viber и не сможет беспокоить пользователей мессенджера.