В Steam стартовал фестиваль «Играм быть»

В сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр стартовал фестиваль «Играм быть», который будет проходить до 10 октября 2022 года. В ходе мероприятия игроки могут пробовать демо-версии новых игр, общаться с разработчиками, смотреть трансляции и узнавать об играх, которые выйдут в Steam.

Для разработчиков фестиваль «Играм быть» — это возможность получить ранние отзывы от игроков и собрать аудиторию для будущего выпуска в Steam. В этот период игры на главной странице будут организованы на основе категорий, которые вы выберете при подаче заявки, и меток, присвоенных странице основной игры в магазине.

На фестивале «Играм быть» трансляции игр показываются согласно расписанию, которое позволяет выбрать до двух временных промежутков, когда трансляция вашей игры будет продвигаться более активно.

Фестиваль «Играм быть» подойдёт к концу 10 октября в 20:00 по московскому времени. Следующий аналогичный фестиваль демо-версий предварительно заявлен на февраль 2023 года.