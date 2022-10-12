Белорусская ассоциация компьютерного спорта покажет The International 10 на большом экране

Белорусская ассоциация компьютерного спорта совместно с компанией VOKA и А1 подарит всем фанатам Dota 2 возможность окунуться в атмосферу The International 11. 30 октября кинозалы сети Silver Screen и mooon в Минске и Гродно превратятся в грандиозный пабстомп с показом официальной трансляции на русском языке, гости которого смогут следить за ходом финальных поединков турнира на большом экране. Кроме того, их ждут конкурсы, призы, а также развлекательная программа от генерального партнера показа – компании Betera.

Это уже не первый пабстомп, который Белорусская ассоциация компьютерного спорта, VOKA и А1 организуют в кинотеатрах сети Silver Screen и mooon для поклонников Dota 2 и The International. Однако в этом году событие впервые будет транслироваться сразу во всех кинотеатрах сети: в Минске – в VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall (ул. Петра Мстиславца, 11, 3 этаж), Silver Screen в ТРЦ ArenaCity (пр-т Победителей, 84, 2–4 этаж), mooon в ТРЦ Palazzo, (ул.Тимирязева 74А, 3 этаж) и в Гродно – в mooon в ТРК Triniti (ул. Янки Купалы, 87).

The International – старейший и крупнейший турнир по Dota 2, в котором принимают участие команды со всего мира. Его организует разработчик игры – компания Valve, а призовой фонд является рекордным среди всех киберспортивных событий: в прошлом году он превысил 40 млн долларов США (точная сумма призовых каждый год меняется в зависимости от активности поклонников игры по результатам продаж так называемого «боевого пропуска» (Battle Pass)).

В 2022 году The International проходит в 11-й раз. Местом его проведения стал Сингапур. С 15 октября 16 лучших команд из разных стран мира, которым удалось пройти отбор для участия в турнире, будут соревноваться друг с другом за выход в финал. Уже 30 октября в гранд-финале определится победитель – и за этим событием и смогут наблюдать все зрители турнира. Генеральным партнером показа The International 11 выступает беттинг-компания Betera.

Приобрести билеты на пабстомп можно уже сейчас – в кассах кинотеатров Silver Screen и mooon или онлайн по ссылке.