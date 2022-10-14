На Smart Taler расскажут про налогообложение и отчётность владельцев криптокошельков в РБ

22 октября состоится IV международная конференция о трендах в fintech-сфере, майнинге, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2022. Мероприятие будет организовано в офлайн- и онлайн-режимах. На мероприятии выступят эксперты в области fintech, майнинге, блокчейне и криптовалютах из разных стран мира.

По многочисленным запросам аудитории на конференции выступит спикер Светлана Жилко, учредитель и директор ООО «Гросспрофит», аудитор, налоговый консультант с темой "Налогообложение и отчётность владельцев криптокошельков в РБ".

В ходе доклада Светлана Жилко расскажет про получение доходов посредством майнинга, продажу криптовалюты на бирже и получение дохода на карточку. Также будет поднята тема электронных кошельков. Участники мероприятия узнают, необходимо ли подавать декларацию и уплачивать налог.

Участие в мероприятии бесплатноt, регистрация обязательна. Количество мест ограничено.