YouTube получил новый интерфейс

Разработчики из Google объявили о внесении ряда изменений в пользовательский интерфейс сервиса YouTube, которые станут доступны всем пользователям платформы в ближайшее время. Видеохостинг получил поддержку масштабирования видео, более удобный поиск нужных фрагментов в роликах и др.

Новая функция масштабирования на YouTube позволяет увеличивать видео методом pinch-to-zoom, аналогично тому, как это происходит в случае с увеличением фотографий. Ранее в этом году данная функция тестировалась среди премиальных подписчиков платформы, но теперь она станет доступна всем.

Ещё одно любопытное нововведение касается улучшения поиска нужных фрагментов путём перемотки видео вперёд или назад. При прокрутке видео появляются покадровые превью, позволяющие более точно понять, что именно происходит в той или иной части ролика. За счёт этого пользователям будет проще находить интересующие их отрывки видео.

Вместе с этим в YouTube появился новый режим изменения фона, использующий «динамическую выборку цвета» и позволяющий адаптировать оттенки фона приложения к цветам просматриваемого видео. Эта функция интегрирована в веб-версию YouTube и мобильные приложения сервиса. Она станет доступна всем пользователям, использующим тёмную тему оформления. Разработчики также объявили, что тёмный режим YouTube станет ещё более тёмным, «чтобы цвета действительно выделялись на экране», независимо от того, смотрит ли пользователь видео на смартфоне, компьютере или телевизоре.

Некоторые изменения дизайна включают в себя обновлённый облик кнопки «Подписаться», миниатюры видео со скруглёнными углами и др. Кнопки «Нравится», «Поделиться» и «Загрузить» стали более миниатюрными. Ссылки в описании видео заменены на соответствующие кнопки.