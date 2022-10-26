В Steam стартовала распродажа в честь Хэллоуина

25 октября в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал фестиваль «Страхи в Steam» (Steam Scream Fest) для всех игр и внутриигровых событий в духе Хэллоуина.

Среди проектов, получивших в рамках «Страхов в Steam» скидку, присутствуют хорроры (в том числе на выживание), игры с вампирами, зомби, оборотнями, сверхъестественными темами, элементами тёмного фэнтези и лавкрафтовскими мотивами.

Помимо прочего, в рамках «Страхов в Steam» можно сэкономить на играх, напрямую не связанных с Хэллоуином и перечисленными выше элементами. Например, на полном издании Control (−70 %) или Chivalry 2 (−40 %).

Для удобства навигации проекты-участники на странице фестиваля разделены по категориям. На главной странице доступные со скидкой товары можно отсортировать по фильтрам: жанр, поджанр, визуальный стиль, тематика и так далее.

Фестиваль «Страхи в Steam» закончится 1 ноября в 20:00 по московскому времени. Следующей крупной акции долго ждать не придётся: традиционно масштабная осенняя распродажа Steam на этот раз стартует 22 ноября.