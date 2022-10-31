«Сбер» выпустил два умных телевизора на базе «Салют ТВ»

Команда СберБанка сообщила о начале продаж двух новых моделей умных телевизоров Sber.

Телевизоры получили диагонали 32 и 43 дюйма. Они работают на российской открытой платформе «Салют ТВ» –– пользователям доступны не только эфирные каналы, но и онлайн-кинотеатры, видеохостинги и приложения. Искать контент и управлять воспроизведением можно голосом через виртуальных ассистентов «Салют».

43-дюймовый телевизор Sber поддерживает разрешение Full HD, контрастность 3500:1 и яркость 250 кд/м2, а 32-дюймовая модель –– разрешение HD и яркость 180 кд/м2. Оба телевизора имеют углы обзора 178° и кадровую частоту 60 Гц, стереодинамики мощностью по 8 Вт, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти, порты HDMI и USB 2.0 (3), CI+ и RCA AV.