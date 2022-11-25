Евросоюз готов включить 5G в самолётах

Европейский союз планирует разрешить «широкомасштабное развёртывание сервисов беспроводной связи 5G» в самолётах, чтобы обеспечить пассажиров возможностью звонков и передачи данных на определённых частотах во время полёта. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на заявление Европейской комиссии, сделанное в четверг.

Такое решение позволит авиакомпаниям предоставить клиентам возможность совершать телефонные звонки, отправлять и получать текстовые сообщения и данные так же, как и на земле, говорится в заявлении. Услуги будут предоставляться с помощью специального сетевого оборудования, называемого pico-cell, которое соединяет бортовую сеть с землей через спутник. Своего рода небольшая вышка сотовой связи прямо на самолёте.

«5G предоставит инновационные услуги для людей и возможности роста для европейских компаний», — говорится в заявлении комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона (Thierry Breton).

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) неоднократно заявляло о том, что операторское 5G-оборудование может представлять угрозу для систем, установленных на самолётах, и в первую очередь для радиовысотомеров. Выводы исследования Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) в свою очередь говорят, что его специалистам не удалось подтвердить факт угрозы со стороны 5G-оборудования для авиационных систем. С ними также согласились в британском Управлении гражданской авиации (CAA), где указали на отсутствие подтверждённых случаев возникновения помех от сетей 5G на авиационном оборудовании.