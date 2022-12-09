Онлайн и офлайн: сезон-2022 завершится финалами двух крупных киберспортивных турниров

Поклонники киберспорта в Беларуси готовятся к подведению итогов сразу двух масштабных турниров: «Большие белорусские танки» – по игре «Мир танков» и Fight Club – по игре CS:GО . Финальные игры состоятся 10-11 и 17-18 декабря соответственно. Причем у белорусских любителей гейминга есть возможность выбирать не только игру, но и формат: если «Мир танков» от первого до последнего матча проходит в онлайне, то Fight Club на протяжении всего сезона собирал игроков в офлайне – и финал не станет исключением.

Участники финального турнира определились в ходе отборочных игр, которые проходили 18 и 25 ноября, а также 2 декабря. Организаторы предложили поклонникам «Мира танков» необычную схему: на каждом из трех отборочных этапов бои проходили в формате 1x1, то есть игроки соревновались за место в индивидуальном зачете. А к финалу каждый из победителей имел возможность сформировать собственную команду из трех человек. На квалификациях поучаствовали 2747 игроков.

Всего финалистов оказалось 43. Теперь их задача – в течение сегодняшнего дня, 9 декабря, зарегистрировать свои команды на финальный турнир, чтобы 10-11 декабря сразиться за победу и призы от организаторов. Игры пройдут на технике Х уровня в формате 3х3. К слову о призах: в целом призовой фонд турнира «Большие белорусские танки» составляет 5100 рублей и более 80 тыс. игрового золота.

Неделей позже, 17-18 декабря, выяснится победитель третьего эпизода Fight Club по CS:GО. Финалу предшествовали отборочные игры в компьютерных клубах 10 белорусских городов: Брест, Бобруйск, Витебск, Гомель, Гродно, Кобрин, Лида, Молодечно, Минск и Солигорск. На квалификации могли приезжать – и приезжали! – команды со всей страны. Всего поучаствовали в квалификациях 209 команд, а право на выход в заключительную стадию турнира получала лишь одна команда от каждого клуба. Теперь 16 претендентам на победу осталось преодолеть последний рубеж – финальные игры.

Как и вся серия, финалы Fight Club по CS:GО пройдут в LAN-формате – на базе гродненского клуба Magenta. Призовой фонд турнира составит 5000 белорусских рублей. Кроме того, организаторы оплачивают финалистам проезд до места проведения заключительного этапа турнира, а также проживание на время участия в нем.

Финальные игры обоих турниров – «Большие белорусские танки» и Fight Club по CS:GО – можно будет увидеть в прямой трансляции на различных площадках: в официальных группах в VK, на платформе Twitch и, разумеется, на VOKA.

Трансляции финалов «Больших белорусских танков» 10 и 11 декабря стартуют в 16:00. Для просмотра трансляции на VOKA достаточно авторизоваться на сервисе по номеру телефона. Трансляция также будет на платформе Twitch и VK.

Для трансляции финальных сражений Fight Club по CS:GO 17-18 декабря будет задействовано сразу по три канала на каждой из платформ — Twitch, в VK и на VOKA. Как и в случае с «Большими белорусскими танками», просмотр будет бесплатным для всех желающих после авторизации на сервисе.

А поклонники офлайна и клубной атмосферы могут увидеть все самое интересное своими глазами и поддержать свою команду лично, приехав в Гродно. Для гостей турнира запланированы традиционные развлечения в виде QR-квеста и тематической фотозоны — и, конечно, много живого общения с единомышленниками.

Подробную информацию о предстоящих финалах, их участниках и правилах можно найти на официальных страницах и пабликах турниров: «Большие белорусские танки» и Fight Club – CS:GO.