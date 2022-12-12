Соцсеть ВКонтакте представила официальное приложение для Apple Watch

ВКонтакте предлагает пользователям новое приложение, адаптированное для умных часов Apple Watch. Приложение поможет обладателям носимых устройств быть на связи в любой момент: не пропускать важные уведомления, слушать треки VK Музыки без необходимости доставать смартфон из кармана, а также общаться с друзьями, семьёй и коллегами в любой ситуации — например, на ходу, во время покупок, бизнес-встреч или занятий спортом. Об этом сообщается в блоге компании.

Приложение ВКонтакте для Apple Watch предоставляет ключевые функции социальной сети — в том числе продвинутые возможности VK Мессенджера и VK Музыки. Также в зависимости от того, какие настройки для уведомлений выбрал пользователь в соцсети, он будет получать на смарт-часы моментальные оповещения о важных событиях — новых сообщениях, заявках в друзья, реакциях и комментариях к записям, интересных публикациях, днях рождения друзей.

Пользователи Apple Watch получили возможность переключаться между чатами и быстро отвечать на сообщения в любой ситуации — без необходимости доставать смартфон. Можно моментально отправить ответ, vmoji или анимированный стикер. Приложение ВКонтакте для смарт-часов станет полезным помощником во время учебного тренинга или рабочей встречи, поездки по городу, похода в магазин, бассейн или фитнес-клуб, когда воспользоваться смартфоном не всегда удобно, а нужно отправить важное сообщение коллеге или члену семьи.

С приложением ВКонтакте для Apple Watch свежие треки и любимые плейлисты из многомиллионной коллекции VK Музыки доступны прямо на запястье — можно слушать новинки в дороге или получать заряд мотивации во время пробежки либо занятий в спортзале. Музыкальная подписка позволяет скачивать треки и плейлисты — и слушать их, используя только смарт-часы, без необходимости брать с собой смартфон.

Более 7 миллионов пользователей посещают сервисы платформы «Здоровье ВКонтакте», поэтому команда социальной сети также встроила в новое приложение полезные возможности для тех, кто любит продолжительные прогулки. Приложение для Apple Watch синхронизируется с «Шагами ВКонтакте», помогая соревноваться с друзьями и отслеживать, сколько было пройдено шагов и километров.

Кроме того, в приложении ВКонтакте на умных часах в любой момент доступна личная цифровая визитка. Если пользователь захочет быстро поделиться профилем ВКонтакте с собеседником, достаточно открыть в приложении персональный QR-код и показать его для сканирования.

ВКонтакте выводит на новый уровень широкую кросс-платформенную функциональность социальной сети: помимо смарт-часов Apple Watch, её возможности доступны на компьютерах, ноутбуках и других десктопных устройствах, в приложениях для смартфонов и планшетов на базе iOS и Android, в виде универсальной мобильной версии, а также в приложении VK Видео на Smart TV.