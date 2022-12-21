В VK Мессенджере появились видеосообщения: они доступны в чатах ВКонтакте и в отдельном приложении VK Мессенджер. Пользователям доступна целая коллекция трафаретов: например, кружок, сердце, новогодняя ёлка, снежинка и ещё один секретный вариант.

Продвинутые настройки видеосообщений позволяют выбрать удобный режим ещё до начала съёмки — включить фронтальную или основную камеру смартфона, вспышку, подобрать нужную форму. Чтобы не удерживать палец для записи продолжительного видеосообщения, можно активировать режим «Съёмка без помощи рук» и оставить камеру включённой. Кроме того, во время записи можно переключаться с фронтальной камеры на основную и наоборот — к примеру, чтобы показать происходящее вокруг и свою реакцию.

Возможность записывать и отправлять видеосообщения различных форм доступна в мобильных приложениях ВКонтакте и VK Мессенджер, смотреть послания можно и в десктопной версии соцсети.

Запуск видеосообщений стал продолжением масштабного обновления VK Мессенджера: ранее в приложении появилась бета-версия сообществ — с возможностью смотреть записи от пабликов в формате чата, функция группировки чатов по папкам — для удобного разделения личных, учебных и рабочих переписок, а также был представлен VK Мессенджер для iPad.