Началась зимняя распродажа Steam

22 декабря по московскому времени в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала традиционно масштабная зимняя распродажа и голосование за финалистов ежегодной премии Steam.

В рамках зимней распродажи Steam скидки получили тысячи товаров (более 30 тыс., если верить SteamDB), включая игры и дополнения. Для удобства навигации предложения на главной странице разделены по категориям и жанрам.

Что касается премии Steam, то пользователи могут проголосовать за понравившиеся им игры в одиннадцати номинациях. За каждый отданный голос полагается по случайной карточке распродажи. На звание главной игры 2022 года претендуют зомби-экшен Dying Light 2: Stay Human, ролевой боевик Elden Ring, кошачье приключение Stray, приключенческий экшен God of War (2018) и шутер Call of Duty: Modern Warfare 2.

Зимняя распродажа Steam продлится до 5 января 2023 года. Голосование во всех категориях закончится 3 января в 20:00, а лауреатов премии Steam 2022 объявят ещё через час — в 21:00.