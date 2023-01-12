Sony анонсировала новые плееры Walkman на Android 12

Компания Sony представила сразу несколько моделей серий NW-ZX700 и NW-A300. Новинки поддерживают потоковую передачу музыки и долго работают без подзарядки.

Первый медиаплеер под названием Walkman NW-ZX707 оснащен 5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1280х720 пикселей. Он воспроизводит звук в диапазоне частот 20–40 000 Гц и имеет высокопроизводительный цифровой усилитель S-Master HX.

Новинка компактная, размеры — 132,3 х 72,5 х 16,9 мм. Вес при этом составляет 227 г. Устройство проработает на одном заряде 21-25 часов. Для питания используется USB 3.2 Gen 1 Type-C. Девайс поддерживает Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 и предлагает 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения за счет MicroSD.

Два других медиаплеера получили название Walkman NW-A307 и NW-A306. Они отличаются объемом встроенной памяти: первый предлагает 64 ГБ, второй — 32 ГБ. Оба имеют 3,6-дюймовый ЖК-дисплей, поддержку Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 и слот MicroSD. Автономность достигает 32 часов.

Медиаплееры линейки NW-A300 еще более компактные: размеры — 98,4 х 56,5 х 11,8 мм, вес — 113 г. На выбор предлагается сразу три цвета: серый, синий и черный.

Во всех новинках Sony используется технология DSEE Ultimate. Она работает на базе искусственного интеллекта, повышая качество сжатых аудиофайлов. Звук выходит объемный, богатый и с мощными басами.

Старт продаж новинок намечен на конец января. Цена зависит от конкретной модели и ее объема памяти — от $250 до $700.