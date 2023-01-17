Sony будет бороться с просмотром пиратского контента на своих ТВ

По сообщению сайта Torrent Freak, компания Sony запатентовала технологию блокировки пиратских стриминговых сервисов на Android TV.

В описании патента указано, что программное обеспечение, работающее на уровне операционной системы и содержащее базу URL и IP-адресов пиратских интернет-ресурсов, будет обнаруживать сторонние приложения, обращающиеся к ним. Приложения не будут удаляться из системы, но их работоспособность будет ограничиваться, например, путем замедления стриминга или создания иных помех для просмотра пиратского контента.

Сама компания пока не сообщила о своих планах, поэтому нет списка телевизоров, на которые будет установлено новое ПО. Также нет ясности, будет ли внедряться защита в старые модели телевизоров. Эксперты полагают, что в случае успеха подобную практику могут перенять и другие производители.