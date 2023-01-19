"Википедия" обновила дизайн впервые за 10 лет

15 января "Википедии" исполнилось 22 года. В честь этого события энциклопедия провела первый существенный редизайн за последние 10 лет, который коснулся пока только десктопной версии.

В новом интерфейсе сделан акцент на удобстве использования и простоте обмена информацией для самых разных категорий посетителей, даже тех, кто мало знаком с интернетом. Для этого разработчики консультировались с читателями и редакторами энциклопедии.

Помимо смены дизайна, "Википедия" получила несколько новых функций:

Содержание статьи постоянно присутствует на экране и выделяет наименование просматриваемого раздела. Его можно скрыть.

Поиск сочетает текст и изображения, что делает процесс нахождения необходимой информации проще.

Инструмент изменения языка расположен в более видном месте.

Кроме того, зарегистрированные пользователи увидят постоянно отображаемую шапку, в которой расположены наиболее популярные функции.

На текущий момент новый дизайн появился только на некоторых страницах. На текущий момент не известно, когда изменения будут распространены на все статьи и на все языки.

Уже известно, что редизайн — лишь часть из предстоящей серии улучшений. В дальнейшем изменения коснутся и мобильной версии.