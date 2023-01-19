"Википедия" обновила дизайн впервые за 10 лет

15 января "Википедии" исполнилось 22 года. В честь этого события энциклопедия провела первый существенный редизайн за последние 10 лет, который коснулся пока только десктопной версии.
В новом интерфейсе сделан акцент на удобстве использования и простоте обмена информацией для самых разных категорий посетителей, даже тех, кто мало знаком с интернетом. Для этого разработчики консультировались с читателями и редакторами энциклопедии.
Помимо смены дизайна, "Википедия" получила несколько новых функций:
- Содержание статьи постоянно присутствует на экране и выделяет наименование просматриваемого раздела. Его можно скрыть.
- Поиск сочетает текст и изображения, что делает процесс нахождения необходимой информации проще.
- Инструмент изменения языка расположен в более видном месте.
Кроме того, зарегистрированные пользователи увидят постоянно отображаемую шапку, в которой расположены наиболее популярные функции.
На текущий момент новый дизайн появился только на некоторых страницах. На текущий момент не известно, когда изменения будут распространены на все статьи и на все языки.
Уже известно, что редизайн — лишь часть из предстоящей серии улучшений. В дальнейшем изменения коснутся и мобильной версии.
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