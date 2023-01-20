"Горизонт" презентовал новинки: линейка ноутбуков и прозрачный телевизор

Генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко на полях выставки "Беларусь интеллектуальная" рассказал корреспонденту БЕЛТА о новинках в производстве.

"Производство отечественных ноутбуков - очередной шаг на пути развития "Горизонта". В 2021 году во время визита Президента в инновационный центр было положено начало этим процессам. Было дано поручение об увеличении производства инновационной продукции. И мы начали заниматься новым продуктом. Разработали платы, создали программу, и в итоге получился белорусский ноутбук. Сейчас уже идут как розничные продажи, так и торговля в интернете", - сказал Юрий Предко.

По его словам, в январе выходит новая линейка ноутбуков. "Увеличивается функциональность, скорость, улучшается графика. Плюс появятся игровые ноутбуки. Около 80 модификаций планируем выпустить в этом году", - отметил гендиректор.

Помимо ноутбуков, "Горизонт" представил на выставке прозрачный телевизор. "Это технологии послезавтрашнего дня. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет. Сегодня мы производим такие телевизоры под заказ, у них коммерческая стоимость. Рассматривается их использование в автомобилях премиум-класса в качестве перегородки между водителем и пассажиром. Одновременно и прозрачное стекло-разделитель, и экран, с которого можно смотреть, например, новости", - обратил внимание Юрий Предко.

"Сегодня у "Горизонта" в портфолио производства более 80% - инновационная продукция", - резюмировал гендиректор.