Сегодня в России наблюдаются проблемы с доступом к некоторым сервисам

За сегодняшний день произошло сразу два крупных сбоя, вызвавших проблемы с доступом к сервисам Apple и Microsoft.

Сначала пользователи Apple в России начали массово жаловаться, что у них перестал открываться магазин цифрового контента App Store, а также некоторые другие сервисы Apple. Проблема затронула абонентов разных операторов сотовой связи. В то же время, при использовании VPN-подключения доступ к сервисам был.

Логично, что возникли подозрения в том, что компания Apple ввела некие новые санкции для пользователей из России. Впрочем, быстро выяснилось, что аналогичные проблемы возникли и у владельцев техники Apple из других стран. А позднее появилась информация, что сбой был вызван временным сбоем на одном из серверов CDN за пределами России.

Параллельно, стали появляться сообщения о проблемах с доступностью нескольких служб компании Mircosoft: Outlook, Teams Azure, GitHub, Microsoft 365 и Microsoft Store. Общее число пользователей, которых мог затронуть сбой, в компании не огласили, но есть данные, что проблемы испытывают в России, Великобритании, Индии, Японии, Австралии, ОАЭ.

Касательно этого инцидента известно, что потенциальная причина сбоя уже выявлена, и сейчас определяются шаги по его устранению.