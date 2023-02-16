Apple представит шлем смешанной реальности в июне 2023 года

Корпорация Apple отложила демонстрацию своей первой гарнитуры смешанной реальности с апреля на июнь 2023 года, рассказали источники Bloomberg. По словам собеседников агентства, компания представит устройство во время выступления на конференции WWDC.

Apple приняла решение перенести показ гарнитуры после тестирования продукта, которое выявило аппаратные и программные проблемы. Представление шлема, сочетающего функции виртуальной и дополненной реальности, станет первым для Apple выводом новой категории продуктов с 2015 года, когда стартовали продажи смарт-часов Apple Watch. Однако стоимость гарнитуры составляет $3 тыс., что делает её малодоступной для широкого круга покупателей.

Apple планировала представить шлем смешанной реальности в апреле, но теперь корпорация решила рассказать обо всех аспектах устройства на WWDC. Гарнитура поступит в продажу позже в 2023 году.

В текущем году компания также представит новые MacBook Air, Mac Pro и линейку iPhone. Однако Apple воздержится от существенных обновлений в Apple Watch, AirPods и iPad.

Гарнитура будет работать на новой операционной системе xrOS с трёхмерным интерфейсом и приложениями «Сообщения», «Почта», «Подкасты», «Фото», «Календарь», Safari, Apple TV и Apple Music. Для использования шлема не нужны контроллеры, управление осуществляется при помощи взгляда и жестов.

Устройство позволит проводить более продвинутые виртуальные видеоконференции с реалистичными аватарами, а также просматривать потоковое видео с эффектом погружения. Гарнитура будет включать магазин App Store и другие основные продукты Apple.

Шлем базируется на чипе M2, он оснащён двумя 4K-дисплеями виртуальной реальности и набором камер для управления в дополненной реальности. В настоящий момент Apple работает над устранением проблем с датчиками гарнитуры, чтобы включить механизм управления жестами и взглядом. Инженеры компании стараются найти баланс между временем автономной работы и производительностью. В ходе разработки специалисты перенесли батарею устройства во внешний блок, который можно переносить в кармане.

В Apple не исключают, что в 2024 году в продажу поступит гарнитура с менее дорогими и производительными компонентами. Однако ранее компания отложила работу под автономными AR-очками, которые оказались слишком громоздкими.