Большая новинка в МТС: телевизор TCL P635 с диагональю 65 дюймов

В сети салонов и интернет-магазине МТС появился в продаже большой 65-дюймовый телевизор TCL с минималистичным дизайном и едва заметными рамками. Его можно приобрести в рассрочку от 108,70 рубля в месяц.

65-дюймовый телевизор TCL 65P635 дополняет линейку телевизоров P635, продажа которых началась в МТС в конце прошлого года. Для них характерен безрамочный дизайн и широкие углы обзора. Соотношение сторон экрана с подсветкой Direct LED стандартное — 16:9, частота обновления составляет 60 Гц. Так же, как и другие модели серии, новый телевизор поддерживает высокое разрешение 4K UHD (3840 × 2160 точек) и способен отображать 1,07 млрд цветов. В основе этих телевизоров лежит четырехъядерный процессор AiPQ 2.0 с тактовой частотой 1,3 ГГц, который в сочетании с алгоритмом TCL в режиме реального времени оптимизирует изображение в зависимости от контента, а также подстраивает звук. Качество звука при этом регулируется в зависимости от установленной громкости. Фирменная технология TCL позволяет автоматически оптимизировать яркость цвета, расширяя границы цветовой палитры.

Высокое качество звучания обеспечивают два динамика по 10 Вт каждый. Они работают при поддержке технологии Dolby Audio и других умных алгоритмов улучшения качества звука. Телевизор управляется с помощью платформы Google TV со встроенным Google Ассистентом и магазином приложений. Эта платформа совместима с голосовым помощником Alexa и позволяет управлять девайсом голосовыми командами.

Новый большой телевизор TCL 65P635 в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 2499 рублей. Новые и действующие абоненты МТС могут также оформить его в рассрочку на год с ежемесячным платежом 227,20 рубля, а на два года — 108,70 рубля.

Другие версии линейки телевизоров P635 также доступны в МТС единым платежом и в рассрочку до 24 месяцев. 43-дюймовый телевизор TCL 43P635 можно приобрести за 999 рублей или от 45 рублей в месяц в рассрочку. 50-дюймовая модель TCL 50P635 доступна от 63,50 рубля в месяц. А ежемесячный платеж при покупке 55-дюймовой версии TCL 55P635 составит от 71,30 рубля.