«Сколково» начал отбор проектов особой значимости

Фонд «Сколково» объявляет о старте приема заявок на участие в конкурсном отборе особо значимых проектов (ОЗП). К ним относятся ИТ-проекты, деятельность которых направлена на импортозамещение и импортоопережение. Размер гранта составит до 700 млн рос. рублей. Мера поддержки предусмотрена нацпрограммой «Цифровая экономика РФ».

Получить гранты могут российские компании, проекты которых включены в перечень ОЗП, утвержденный президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию.

Компания-грантополучатель должна выступать заказчиком пилотного внедрения отечественных продуктов, сервисов или платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий. Такие проекты должны быть направлены на импортозамещение иностранного ПО или ПАК в ключевых отраслях российской экономики.

В 2022 году «Сколково» предоставил гранты семи ОЗП из металлургической, химической, авиастроительной, сельскохозяйственной отраслей. Сумма грантов превысила 1,9 млрд рос. рублей.