Steam прекратит поддержку Windows 7 и 8 c 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года Steam официально прекратит поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. После этой даты клиент Steam больше не будет работать в этих версиях Windows.

Чтобы продолжать использовать Steam и любые игры или другие продукты, приобретенные через сервис, пользователям необходимо будет установить более новую версию Windows. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Новейшие функции Steam основаны на встроенной версии Google Chrome, которая больше не работает в более старых версиях Windows. Кроме того, для будущих версий Steam потребуются функции Windows и обновления безопасности, которые есть только в Windows 10 и более поздних версиях.