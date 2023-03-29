У Tesla Model X обнаружились проблемы с ремнями безопасности

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США начало расследование двух случаев возникновения неисправностей у ремней безопасности в электромобилях Tesla Model X. Расследование началось несколько дней назад и уже известно, что проблема с ремнями безопасности может охватывать до 50 тыс. Model X, выпущенных в 2022 и 2023 годах.

Согласно имеющимся данным, расследование NHTSA было начато после поступления двух жалоб от владельцев Model X. В каждом из случаев ремень безопасности у переднего сиденья попросту отсоединился от преднатяжителя, из-за чего не мог выполнять свою функцию. Специалисты ведомства в рамках проверки жалоб установили, что обе Model X были поставлены владельцам с недостаточно надёжно закреплёнными ремнями безопасности. Хотя оба случая отсоединения ремней не сопровождались авариями, проблема может затрагивать десятки тысяч электромобилей Tesla. Это значит, что по результатам проверки автопроизводителю, вероятно, придётся отозвать проблемные машины, чтобы устранить недочёты.

Напомним, в прошлом году Tesla пришлось отозвать более 24 тыс. электромобилей Model 3, чтобы устранить в них проблему с ремнями безопасности. В прошлом автопроизводитель также сталкивался с проблемами в работе системы помощи водителю, некорректным функционированием задних фар на некоторых авто и др. Однако проблему с ремнями безопасности не удастся решить путём обновления программного обеспечения, как это бывало прежде в случае с Tesla.