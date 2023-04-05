«Сбер» обновил нейросеть Kandinsky 2.1, которая генерирует изображения по описанию

«Сбер» представил новую версию нейросети Kandinsky, которая является отечественным аналогом популярного алгоритма Midjourney. Kandinsky 2.1 может использоваться для создания изображений на основе текстового описания, дорисовки картинок и др. Нейросеть доступна бесплатно всем желающим.

Модель понимает запросы на 101 языке (включая русский и английский). Для генерации картинки необходимо написать, что должно быть на изображении. Есть возможность обрабатывать загруженные изображения, удалять элементы с изображения и заменять их на сгенерированные нейросетью.

Пользователи могут оценить возможности Kandinsky 2.1 на промо-странице, а также воспользовавшись командой «Запусти художника» на устройствах Sber, в мобильном приложении «Салют» и на платформе ML Space. 

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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