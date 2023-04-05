Сотрудники Samsung слили ChatGPT конфиденциальные корпоративные данные

За последние двадцать дней компания Samsung выявила три случая передачи в ChatGPT служебной информации специалистами, хотя она предназначалась только для служебного пользования.

По данным источника, в одном из случаев разработчик программы для внутреннего использования передал в ChatGPT фрагмент её исходного кода с целью оптимизации. Фактически, секретная разработка Samsung была передана на серверы американской компании, и для корейского гиганта такой прецедент является нежелательным. Во втором случае сотрудник Samsung передал в ChatGPT алгоритм выявления дефектов на чипах для поиска ошибок и оптимизации. С одной стороны, от оптимизации могли бы выиграть соответствующие производственные процессы. С другой стороны, служебная информация была передана третьей стороне без соответствующих на то санкций.

Наконец, в третьем случае сотрудник Samsung использовал стенограмму производственного совещания для создания на её основе презентации силами ChatGPT. Компания Samsung в ходе служебного расследования была возмущена участившейся практикой таких «потенциальных утечек», и на первых порах решила запретить обращение сотрудников к ресурсам ChatGPT с рабочих мест, а в дальнейшем рассчитывает создать собственную систему генеративного искусственного интеллекта для внутреннего использования. С персоналом проведена соответствующая разъяснительная работа.