В Китае представили ИИ-бота SenseChat

Компания SenseTime Group Inc. продемонстрировала бота с искусственным интеллектом, который является прямым конкурентом ChatGPT.

Главный исполнительный директор Сюй Ли вышел на сцену, чтобы продемонстрировать модель искусственного интеллекта SenseNova и чат-бота для общения с пользователями под названием SenseChat. Сюй с помощью сотрудников показал, как SenseChat может рассказать историю о кошке, которая ловит рыбу, с несколькими раундами вопросов и ответов. Затем он продемонстрировал, как бот может помочь в написании компьютерного кода, принимая вопросы непрофессионалов на английском или китайском языках и переводя их в рабочий продукт.

Сюй сказал, что сейчас программисты выполняют около 80% работы по разработке ИИ, но в будущем ситуация изменится, и ИИ сможет выполнять 80% работы, в то время как люди будут выполнять 20% работы по "шлифовке результатов". По его словам, модель ИИ также может помочь перепроверить, перевести и пересмотреть код.