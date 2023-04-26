Сбер запустил аналог ChatGPT - сервис GigaChat

Сбер выпустил собственную версию мультимодальной нейросети, которая умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.

Сервис GigaChat изначально уже поддерживает мультимодальное взаимодействие и более грамотно общается на русском языке. Доступ к системе пока только по приглашениям.

Архитектура GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающей различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback. Благодаря этому новая нейросеть Сбера может решать множество интеллектуальных задач: поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы.