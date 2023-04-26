OpenAI объявила о добавлении новых функций в чат-бот GPT

Новые функции включают в себя улучшенный поток разговоров, лучшее понимание контекста и более естественный стиль общения. Кроме того, OpenAI объявила о планах по выпуску бизнес-версии чат-бот GPT для использования клиентами в собственных приложениях.

Новые функции, добавленные в чат-бот GPT, призваны улучшить его разговорный поток и понимание контекста. Это означает, что бот сможет более естественно и точно вести беседу, а также отвечать на определенные запросы. Например, если пользователь спросит бота о погоде в определенном городе, он сможет дать точный ответ, не требуя дополнительной информации или контекста.

Бизнес-версия чат-бота GPT, которая будет выпущена в ближайшее время, позволит предприятиям и разработчикам использовать бота в своих собственных приложениях и сервисах. Она также будет включать дополнительные функции, такие как поддержка нескольких языков и интеграция с другими сервисами ИИ, такими как Dialogflow от Google или LUIS от Microsoft.

Запуск бизнес-версии чат-бота GPT имеет большое значение, поскольку он знаменует собой важный шаг в миссии OpenAI сделать ИИ доступным и полезным для всех. Благодаря этому предприятия могут легко интегрировать возможности ИИ в свои продукты или услуги, не нуждаясь в обширных знаниях или ресурсах в области машинного обучения или обработки естественного языка. Кроме того, это дает возможность разработчикам и компаниям изучить, как они могут использовать технологии ИИ в инновационных целях.