Глобальные продажи электромобилей выросли на 55 %

В новом отчёте Международного энергетического агентства утверждается, что глобальные продажи электромобилей вырастут более чем на треть в 2023 году до 14 млн единиц, благодаря чему электромобили займут почти пятую часть рынка новых автомобилей к концу года. При этом было отмечено, что в прошлом году продажи электромобилей подскочили на 55 % и перевалили за 10 млн.

В отчёте говорится, что в 2023 году рынок электромобилей вырастет на 35 % до более чем 14 миллионов машин. Таким образом, по оценкам, к концу года на электромобили будет приходиться 18 % всего автомобильного рынка, что гораздо больше 14 % в 2022 году и всего лишь 4 % в 2020 году.

Продажи электромобилей сосредоточены на трех крупных рынках — Китае, Европе и США. В 2022 году на Китай приходилось 60 % мировых продаж электромобилей, и на сегодняшний день более 50 % всех электромобилей в мире находятся в Китае. В Европе и США продажи электромобилей выросли на 15 % и 55 % соответственно в 2022 году. Здесь продажи электромобилей будут и дальше расти благодаря климатической программе ЕС Fit for 55 и «Закону о снижении инфляции» в США. К 2030 году, по оценкам МЭА, средняя доля электромобилей в общем объёме продаж в Китае, ЕС и США вырастет примерно до 60 %.

Что касается производства аккумуляторов, в отчёте МЭА отмечается, что текущие, утверждённые и запланированные проекты по производству аккумуляторов удовлетворят спрос на электромобили до 2030 года. В настоящее время Китай является мировым лидером в выпуску аккумуляторов и их компонентов, и его доля в экспорте электромобилей увеличилась до более чем 35 %. Тем не менее, в Европе 90 % годового спроса на аккумуляторы будет удовлетворено отечественными производителями, в соответствии с законом Net Zero Industry Act.

Некоммерческая организация Green Alliance заявляет, что при нынешних темпах роста использования авто, бензиновый транспорт к 2050 году все ещё сохранит за собой звание главного источника загрязнений в Великобритании. Члены организации утверждают, что законодательные сборы за километраж, снижение скорости движения по дорогам, снижение стоимости билетов на автобусы на 15 %, железнодорожных тарифов на 5 % и увеличение велосипедного движения на 20% могут способствовать сокращению углеродных выбросов на 25 %.