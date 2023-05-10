IBM представила платформу watsonx, которая поможет интегрировать ИИ в бизнес

Компания IBM запустила watsonx — новую ИИ-платформу, которая поможет компаниям интегрировать ИИ в свой бизнес.

Запуск новой платформы искусственного интеллекта произошел более чем через десять лет после того, как программное обеспечение IBM под названием Watson привлекло внимание к победе в игровом шоу Jeopardy. IBM в то время заявила, что Watson может «учиться» и обрабатывать человеческий язык. Но высокая стоимость Watson в то время затруднила его использование для компаний.

Внезапный успех чат-бота ChatGPT делает внедрение ИИ в компаниях центром внимания, и IBM надеется захватить новый бизнес. На этот раз более низкая стоимость внедрения моделей искусственного интеллекта означает, что шансы на успех высоки, заявил генеральный директор IBM Арвинд Кришна агентству Reuters в преддверии ежегодной конференции Think.

IBM заявила, что компании могут использовать платформу watsonx для обучения и развертывания моделей ИИ, автоматического создания кода и использования различных языковых моделей, созданных для различных целей, например, создание химических веществ или моделирование изменения климата.