Google представила обновленный чат-бот Bard

Google представила обновленный ИИ-чат-бот Bard на английском, японском и корейском языках, который в будущем будет поддерживать 40 языков, в том числе русский.

"Сегодня мы удаляем список ожидания и открываем Bard для более чем 180 стран и территорий — и скоро их станет больше", - сообщает Google.

Вскоре Bard станет более «визуальным». Например, сможете задать ему такой вопрос: «Какие достопримечательности в Новом Орлеане обязательны для посещения?» — и в дополнение к тексту получите полезный ответ вместе с визуальными эффектами, которые дадут гораздо лучшее представление о том, что вы изучаете.

Google включит чат-бот в поисковую выдачу. Созданный текст будет показываться перед результатами поиска, сопровожденный ссылками на источники. Bard будет распознавать фотографии, поэтлму с его помощью можно будет искать изображения через Google Lens. Чат-бот сможет написать какую-либо подпись по требованию пользователя к выбранной фотографии. Bard сможет подключаться к другим сервисам Google — «Документы», «Диск», почте Gmail, «Карты» и др.

Также компания Google продемонстрировала приложение MusicLM, которое позволяет создавать музыкальные композиции по текстовому описанию.