Baidu интегрировала ИИ-чат-бота AI Mate в свой поисковик

Китайский IT-гигант Baidu, известный поисковыми сервисами и ИИ-разработками, стал первой компанией страны, представившей альтернативу американской ChatGPT и интегрировавшей решение на её основе в собственный поисковый сервис. Бета-версия чат-бота AI Mate уже доступна некоторым пользователям на странице китайского поисковика.

Альтернатива американскому ChatGPT создана на основе представленного в марте Ernie Bot. После открытия диалога бот будет запрашивать обратную связь для совершенствования технологии. При этом он ссылается только на местные источники и избегает ответов на запросы, связанные с политическими темами.

Как сообщает гонконгский портал SCMP, возможно, из-за недостатка доступа к информационным ресурсам за пределами Китая, бот иногда допускает ошибки. Например, на просьбу назвать американские компании, которые занимаются разработкой похожих на ChatGPT ботов, AI Mate назвал Google, Replika, Character.ai и даже… Baidu. Сообщается, что информация была сгенерирована на основе материалов форума Chinese Software Developer Network и заметки в издании Pconline — материалы опубликованы в феврале, а обе площадки не являются надёжными источниками информации.

Ограниченная «эрудированность» AI Mate наглядно демонстрирует, что китайским технологическим компаниям приходится идти по тонкой грани, пытаясь добиться эффективности в условиях ограниченного доступа к информации. При этом AI Mate вообще избегает прямых ответов на политические вопросы. По данным SCMP, на просьбу дать оценку китайским политическим лидерам он написал, что контент нарушает правила, и ответа не последует. Впрочем, отказался давать прямые оценки и Bing Chat, сославшись на то, что он всего лишь языковая модель. Правда, вместо этого он дал релевантные ссылки на материалы The New York Times и CNN.

В прошлом месяце китайские власти опубликовали проект правил, требующих от компаний, предоставляющие генеративные ИИ-сервисы в Китае, поддерживать местные ценности и воздерживаться от создания контента политической направленности, а также нарушающего экономический или общественный порядок в целом.