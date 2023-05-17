В Zoom интегрируют ИИ-бота Anthropic

Сервис видеоконференций Zoom объявил о намерении повысить производительность своей платформы за счёт интеграции чат-бота Claude, который построен на основе нейросети специалистами компании Anthropic. На начальном этапе ИИ-бот появится в сервисе Contact Center, который используется бизнес-партнёрами Zoom в качестве канала для поддержки клиентов.

В заявлении сказано, что запущенный в марте чат-бот Claude позволит специалистам служб поддержки клиентов обеспечить «лучшие функции самообслуживания», которые помогут клиентам решить их проблемы. Zoom ещё не определилась, каким образом чат-бот будет интегрироваться в другие продукты, такие как Team Chat, Meetings, Phone, Whiteboard и Zoom IQ.

Однако разработчики намерены со временем реализовать возможности ИИ-алгоритма для повышения производительности платформ и усиления конкуренции с аналогичными сервисами других компаний. В арсенале Zoom уже есть набор ИИ-функций, реализованных в Zoom IQ благодаря партнёрству с Open AI. В настоящее время пользователи сервиса могут использовать нейросеть для генерации черновиков сообщений и резюме на основе текстовых подсказок.

В дополнение к этому, дочернее подразделение Zoom Ventures, которое занимается инвестированием в стартапы, объявило о намерении продолжить сотрудничать с Anthropic, которую также поддерживает Google. В компании уверены, что партнёрство с Open AI и Anthropic поможет дальнейшему развитию бизнеса и позволит интегрировать в сервисы Zoom передовые функции, востребованные среди пользователей.