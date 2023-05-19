Stability AI выпустила приложение для генерации изображений с помощью ИИ

Специализирующийся на технологиях искусственного интеллекта стартап Stability AI объявил о выходе StableStudio — открытого пользовательского интерфейса (веб-приложения) для работы с нейросетью Stable Diffusion, генерирующей изображения по текстовому описанию.

Первоначально DreamStudio разрабатывалась как интерфейс для работы с генеративной арт-моделью Disco Diffusion от Google, но с появлением у Stability AI собственной нейросети Stable Diffusion проект стал полноценным конкурентом Midjourney и NightCafe. Отличия коммерческой DreamStudio и открытой StableStudio минимальны — в последней нет специфических для Stability функций учётных записей, таких как управление лицевым счётом и вызовы API. На смену серверному API пришли подключаемые модули. В Stability AI подчеркнули, что DreamStudio остаётся основным продуктом, а StableStudio будет обновляться «по возможности».

Для работы с StableStudio пользователю нужно установить Node.js и Yarn, после чего он сможет клонировать репозиторий, запустить необходимые команды и начать использовать StableStudio. Для подключения стандартного плагина Stability API необходим API-ключ, который можно получить в аккаунте DreamStudio. Подробнее процесс описан на странице StableStudio на Github.

Компания активно выпускает проекты с открытым кодом: различные версии Stable Diffusion публиковались с момента выхода в августе прошлого года, а месяц назад был выпущен набор больших языковых моделей StableLM. Глава Stability AI Эмад Мостак (Emad Mostaque) неоднократно говорил о важности этого направления для повышения общественного доверия к отрасли ИИ. Зарабатывать же компания планирует за счёт разработки индивидуальных версий DreamStudio для корпоративных клиентов.