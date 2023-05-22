Платный поисковик Neeva от экс-сотрудников Google объявил о закрытии

В 2021 году бывшие сотрудники Google организовали стартап Neeva и запустили одноимённый платный поисковик без рекламы и слежки. Некоторое время Neeva считалась вероятным конкурентом IT-гиганта в сфере интернет-поиска, но, похоже, что добиться желаемого результата авторам проекта так и не удастся. На этой неделе разработчики объявили, что поисковик Neeva перестанет работать 2 июня.

«Создавать поисковые системы сложно <…> На протяжении этого пути мы обнаружили, что создать поисковую систему — это одно, и совсем другое — убедить обычных пользователей перейти на использование лучшего варианта», — написали соучредители Neeva Шридхар Рамасвами (Sridhar Ramaswamy) и Вивек Рагунатан (Vivek Raghunathan) в блоге компании, объявляя о скором закрытии своего поисковика.

Разработчики отметили, что в процессе продвижения своей поисковой системы они столкнулись с множеством проблем. Несмотря на то, что им удалось создать конкурентоспособный поисковик, убедить перейти на него пользователей оказалось сложной задачей. Немаловажно и то, что поисковик Google используется по умолчанию во многих браузерах и пользователи неохотно пробуют что-то новое.

Также стоит отметить, что Neeva является платным продуктом. Однако разработчики заявили, что «вопреки расхожему мнению, убедить пользователей платить за лучший опыт на самом деле было не так сложно, как заставить их попробовать использовать новую поисковую систему». Все эти проблемы в сочетании с неблагоприятной экономической ситуацией не оставили разработчикам возможности для развития устойчивого бизнеса в сфере интернет-поиска.

После закрытия поисковика Neeva планирует переключиться на разработку продуктов в сфере искусственного интеллекта. Вероятно, их деятельность будет связана с созданием больших языковых моделей, которые являются основой генеративных нейросетей. Также известно, что возможность покупки Neeva рассматривает облачная компания Snowflake.