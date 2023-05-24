Bing стал поисковой системой по умолчанию в ChatGPT

Информация, которой оперирует ChatGPT, больше не будет ограничена данными до 2021 года — к платформе искусственного интеллекта подключат поисковую службу Bing, но на начальном этапе лишь для пользователей платной подписки ChatGPT Plus. Об этом Microsoft сообщила на мероприятии Build 2023.

Исполнительный вице-президент Microsoft по облачным технологиям и искусственному интеллекту Скотт Гатри (Scott Guthrie) напомнил, что проект ChatGPT разработан и размещён в облачной инфраструктуре Azure. Это единственная крупная облачная служба, отметил топ-менеджер, где используются 4-нм ускорители семейства NVIDIA Hopper с 80 млрд транзисторов и сетевые коммутаторы InfiniBand Quantum-2 на 400 Гбит/с. ЦОД Azure расположены по всему, миру, но компания не отказывается от своих планов стать «углеродно отрицательной» к 2030 году, то есть попытаться компенсировать выбросы, которые компания производила со момента своего основания в 1975 году.

В Microsoft рассказали о проекте «промышленной метавселенной» — это ещё одно направление сотрудничества с NVIDIA, которая ранее представила платформу NVIDIA Omniverse. Эта технология активно используется на «виртуальном заводе» BMW, где проводятся испытания с участием цифровых двойников, повторяющих свойства объектов реального мира.

Ещё один перспективный новый продукт — инструмент Azure AI Studio, позволяющий разработчикам «приземлять» диалоговые ИИ-модели на их собственных данных. В качестве одного из примеров был приведён интернет-магазин с подключённым ИИ, который анализирует содержимое корзины покупателя и предлагает ему сопутствующие товары. Технологию также можно использовать для «приземления» в медицинских, юридических и других специализированных проектах. ИИ-плагины работают с сервисом бронирования столиков в ресторанах OpenTable, поисковой платформой WolframAlpha, службой туроператора Expedia, доставщиком продуктов Instacart и другими сервисами.

Для защиты от «галлюцинаций» ИИ в Microsoft разработали фильтр Azure AI Content Safety, который блокирует нежелательный контент, связанный с насилием, членовредительством и другими деликатными темами. ИИ-платформа Azure станет доступной для клиентов уже 1 июня 2023 года по цене $1,50 за 1 тыс. изображений и $0,75 за 1 тыс. текстовых записей.